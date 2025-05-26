В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро

Yle: В Финляндии русскую крепость Кюменегород XVIII века продали за один евро

В финском городе Котка местные власти выкупили построенную на рубеже XVIII–XIX веков русскую крепость Кюменегород (Кюминлинна). Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что стоимость сделки составила 1 евро. После реконструкции исторический объект станет площадкой для музеев и мероприятий, ее будут использовать для туристических целей.

Территория Кюменегорода составляет примерно 50 гектаров, на которых расположены около 20 зданий. Около трети стен и сводов находятся в плохом состоянии и находятся под угрозой обрушения. По оценкам Минфина Финляндии, реставрация территории обойдется примерно в 18 миллионов евро.

В 2023 году на продажу выставили крепость с необычным прошлом — раньше в здании проводились суды над ведьмами, которых впоследствии сжигали. Объект можно было приобрести за 4,9 миллиона долларов.