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18:17, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Лазарева пошутила об «ужасной» России

Телеведущая Татьяна Лазарева в шутку назвала Россию ужасной страной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в шутку назвала Россию ужасной страной. Высказывания ведущей прозвучали в интервью с блогером Максимом Кацем (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

Лазарева и Кац говорили о семье блогера и о том, как он вернулся из Израиля в Россию в возрасте 17 лет. «Расскажи, почему эти твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем?» — сказала ведущая. Следом она уточнила, что пошутила.

Кроме того, в разговоре Лазарева сказала, что в России «все угроблено». Кац не согласился с ней.

Ранее Лазарева рассказала, что в Испании, где она живет после отъезда из России, во время поездки в аэропорт у нее сгорела машина. По словам ведущей, она испытала сильный шок.

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