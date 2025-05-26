Лазарева пошутила об «ужасной» России

Телеведущая Татьяна Лазарева в шутку назвала Россию ужасной страной

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в шутку назвала Россию ужасной страной. Высказывания ведущей прозвучали в интервью с блогером Максимом Кацем (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

Лазарева и Кац говорили о семье блогера и о том, как он вернулся из Израиля в Россию в возрасте 17 лет. «Расскажи, почему эти твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем?» — сказала ведущая. Следом она уточнила, что пошутила.

Кроме того, в разговоре Лазарева сказала, что в России «все угроблено». Кац не согласился с ней.

Ранее Лазарева рассказала, что в Испании, где она живет после отъезда из России, во время поездки в аэропорт у нее сгорела машина. По словам ведущей, она испытала сильный шок.

