Макрон оправдался за видеозапись с неизвестным белым свертком

Макрон заявил, что на видео из поезда он просто убрал салфетку со стола

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал видеозапись из поезда, где он «якобы убрал со стола сверток с наркотиком». Об этом сообщает ТАСС.

По словам французского лидера, он просто убрал салфетку со стола. Макрон также назвал «все эти интерпретации видеороликов несерьезными».

«Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», — заявил президент Франции.

Ранее в сети распространилась видеозапись из вагона поезда со странным поведением Макрона во время поездки в Киев. На записи можно заметить, как французский лидер быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом.