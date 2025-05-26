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16:53, 26 мая 2025Мир

Макрон оправдался за видеозапись с неизвестным белым свертком

Макрон заявил, что на видео из поезда он просто убрал салфетку со стола
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал видеозапись из поезда, где он «якобы убрал со стола сверток с наркотиком». Об этом сообщает ТАСС.

По словам французского лидера, он просто убрал салфетку со стола. Макрон также назвал «все эти интерпретации видеороликов несерьезными».

«Куча сумасшедших тратят время, выдумывая объяснения под этими видео», — заявил президент Франции.

Ранее в сети распространилась видеозапись из вагона поезда со странным поведением Макрона во время поездки в Киев. На записи можно заметить, как французский лидер быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом.

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