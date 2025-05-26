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20:44, 26 мая 2025Бывший СССР

МИД Украины назвал формат следующего раунда переговоров с Россией

Сибига: Формат второго раунда переговоров с РФ будет аналогичен встрече 16 мая
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Формат второго раунда переговоров Украины и России по урегулированию конфликта будет аналогичен встрече 16 мая в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Liberation.

«Мы надеемся, что дела пойдут вперед и эти встречи состоятся как можно скорее», — подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига подчеркнул, что вопрос прекращения огня станет ключевой темой второго раунда переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, власти Украины ожидают от России позиции по данному вопросу. Дипломат добавил, что встреча пройдет на уровне делегаций, прибывших на переговоры в Турцию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую передачу Киеву проекта меморандума об урегулировании конфликта. По его словам, это серьезный документ.

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