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12:33, 26 мая 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали передачу Киеву проекта меморандума об урегулировании конфликта

Песков: Проект меморандума РФ об урегулировании конфликта пока не передан Киеву
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине пока не передан Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается, это серьезный проект, проект серьезного документа, требует тщательной выверки и подготовки», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков также раскрыл планы по договоренностям с Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря российского лидера, работа будет продолжена.

Официальный представитель Кремля вместе с тем напомнил об угрозах Киева зарубежным лидерам накануне празднования Дня Победы 9 мая. Песков подчеркнул, что «их слышали все».

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