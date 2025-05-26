В Кремле прокомментировали передачу Киеву проекта меморандума об урегулировании конфликта

Песков: Проект меморандума РФ об урегулировании конфликта пока не передан Киеву

Проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине пока не передан Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается, это серьезный проект, проект серьезного документа, требует тщательной выверки и подготовки», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков также раскрыл планы по договоренностям с Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря российского лидера, работа будет продолжена.

Официальный представитель Кремля вместе с тем напомнил об угрозах Киева зарубежным лидерам накануне празднования Дня Победы 9 мая. Песков подчеркнул, что «их слышали все».

