В Кремле прокомментировали передачу Киеву проекта меморандума об урегулировании конфликта

Проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине пока не передан Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Российский проект меморандума пока не передан, работа продолжается, это серьезный проект, проект серьезного документа, требует тщательной выверки и подготовки», — объяснил официальный представитель Кремля.
Песков также раскрыл планы по договоренностям с Украиной в Стамбуле. По словам пресс-секретаря российского лидера, работа будет продолжена.
Официальный представитель Кремля вместе с тем напомнил об угрозах Киева зарубежным лидерам накануне празднования Дня Победы 9 мая. Песков подчеркнул, что «их слышали все».