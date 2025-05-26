Песков: Угрозы Киева зарубежным лидерам накануне Дня Победы слышали все

Угрозы Киева зарубежным лидерам накануне празднования Дня Победы 9 мая слышали все. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все», — указал представитель Кремля.

Песков также указал, что лидеры стран мира стали свидетелями того, как Украина пыталась наносить удары по территории России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что эти попытки продолжаются до сих пор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц обвинил Украину в попытках сорвать визиты иностранных лидеров в Москву по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. После инцидента с самолетом президента Сербии Александра Вучича, военкор и вовсе заявил, что Киев угрожает главам иностранных государств, которые планируют посетить Москву.