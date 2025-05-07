Самолет президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву на празднование Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку. Сербские СМИ сообщили, что рейс признали небезопасным по причине закрытия московских аэропортов. Однако затем появилась информация, что посадка борта в Баку была запланированной — она была нужна для дозаправки. Вскоре после приземления в Баку самолет продолжил полет в направлении Москвы.
Сербский лидер ранее заявлял об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 Мая. Несмотря на это он подтвердил свое намерение поехать в столицу России.
Я сказал [президенту России Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 Мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем
После этого Литва и Латвия запретили борту сербского лидера пролет через свою территорию на пути в Россию.
Украину во главе с Зеленским обвинили в попытках сорвать визиты иностранных лидеров в Москву
Военный корреспондент Александр Коц обвинил Украину в попытках сорвать визиты иностранных лидеров в Москву по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. После инцидента с самолетом Вучича военкор и вовсе заявил, что Украина угрожает главам иностранных государств, которые планируют посетить Москву.
Киев активно атакует Московский регион, чтобы сорвать приезд лидеров трех десятков стран на парад в Москву. По сути, Украина угрожает им убийством
С этой же целью, считает военкор, украинские военные направили свои дроны в сторону российской столицы. Он отметил, что учитывать следует не только сбитые на подлетах к Москве беспилотники, но и уничтоженные над Тульской, Калужской и другими областями, граничащими с Московской. По словам Коца, счет идет на десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Уверен, что первая и основная цель — это сорвать приезд на парад делегаций из трех десятков стран, львиная доля которых будет возглавляться руководителями этих государств. И представлять более чем половину населения планеты
Военкор выразил уверенность в том, что Украина хочет создать «условия, при которых визиты мировых лидеров будут отменяться из соображений безопасности». В связи с чем, полагает он, налеты беспилотников на столичный регион стоит ожидать вплоть до 10 мая включительно.
Кроме того, по его словам, атаки украинских БПЛА могут быть связаны с желанием напугать мирное население и вынудить Россию ответить на подобные действия, чтобы обвинить Москву в нарушении собственного перемирия.
Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник также считает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает лидерам 29 стран, которые приедут в Москву на День Победы 9 Мая.
Зеленский угрожает лидерам третьих стран. Он, по сути дела, угрожает лидеру Китая, он угрожает лидеру Бразилии и целого ряда других государств
Зеленский отказался гарантировать безопасность иностранных лидеров на параде Победы в Москве
Украинский лидер счел театральной постановкой российское предложение перемирия в честь Дня Победы и отверг его. Более того, он подчеркнул, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.
Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают
Также украинский лидер заявил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.
В то же время президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На параде Победы в Москве будут присутствовать лидеры 29 стран
Помощник президента России Юрий Ушаков несколькими днями ранее сообщил, что на параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров.
У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили
Он уточнил, что свое присутствие на торжественном мероприятии подтвердили лидеры Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама, Монголии, Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау. Также на парад Победы прибудут лидеры восьми стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Кроме того, ожидается присутствие глав частично признанных государств: Абхазии и Южной Осетии.
При этом, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не планировал приглашать на юбилейные мероприятия по случаю 9 Мая бывших глав государств, живущих в России, — Башара Асада и Виктора Януковича.