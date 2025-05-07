«По сути, Украина угрожает им убийством». Иностранные лидеры едут в Москву на парад Победы. Их перелеты сопровождаются проблемами

Самолет Вучича возобновил полет в Москву после посадки в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву на празднование Дня Победы, совершил вынужденную посадку в Баку. Сербские СМИ сообщили, что рейс признали небезопасным по причине закрытия московских аэропортов. Однако затем появилась информация, что посадка борта в Баку была запланированной — она была нужна для дозаправки. Вскоре после приземления в Баку самолет продолжил полет в направлении Москвы.

Сербский лидер ранее заявлял об оказываемом на него давлении из-за его намерения посетить парад Победы в Москве 9 Мая. Несмотря на это он подтвердил свое намерение поехать в столицу России.

Я сказал [президенту России Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 Мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем Александр Вучич президент Сербии

После этого Литва и Латвия запретили борту сербского лидера пролет через свою территорию на пути в Россию.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Украину во главе с Зеленским обвинили в попытках сорвать визиты иностранных лидеров в Москву

Военный корреспондент Александр Коц обвинил Украину в попытках сорвать визиты иностранных лидеров в Москву по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. После инцидента с самолетом Вучича военкор и вовсе заявил, что Украина угрожает главам иностранных государств, которые планируют посетить Москву.

Киев активно атакует Московский регион, чтобы сорвать приезд лидеров трех десятков стран на парад в Москву. По сути, Украина угрожает им убийством Александр Коц военный корреспондент

С этой же целью, считает военкор, украинские военные направили свои дроны в сторону российской столицы. Он отметил, что учитывать следует не только сбитые на подлетах к Москве беспилотники, но и уничтоженные над Тульской, Калужской и другими областями, граничащими с Московской. По словам Коца, счет идет на десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Уверен, что первая и основная цель — это сорвать приезд на парад делегаций из трех десятков стран, львиная доля которых будет возглавляться руководителями этих государств. И представлять более чем половину населения планеты Александр Коц военный корреспондент

Военкор выразил уверенность в том, что Украина хочет создать «условия, при которых визиты мировых лидеров будут отменяться из соображений безопасности». В связи с чем, полагает он, налеты беспилотников на столичный регион стоит ожидать вплоть до 10 мая включительно.

Кроме того, по его словам, атаки украинских БПЛА могут быть связаны с желанием напугать мирное население и вынудить Россию ответить на подобные действия, чтобы обвинить Москву в нарушении собственного перемирия.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник также считает, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает лидерам 29 стран, которые приедут в Москву на День Победы 9 Мая.

Зеленский угрожает лидерам третьих стран. Он, по сути дела, угрожает лидеру Китая, он угрожает лидеру Бразилии и целого ряда других государств Родион Мирошник посол МИД РФ по особым поручениям

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Зеленский отказался гарантировать безопасность иностранных лидеров на параде Победы в Москве

Украинский лидер счел театральной постановкой российское предложение перемирия в честь Дня Победы и отверг его. Более того, он подчеркнул, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают Владимир Зеленский президент Украины

Также украинский лидер заявил, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

В то же время президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На параде Победы в Москве будут присутствовать лидеры 29 стран

Помощник президента России Юрий Ушаков несколькими днями ранее сообщил, что на параде Победы в Москве 9 Мая будут присутствовать 29 иностранных лидеров.

У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили Юрий Ушаков помощник президента России

Он уточнил, что свое присутствие на торжественном мероприятии подтвердили лидеры Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама, Монголии, Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау. Также на парад Победы прибудут лидеры восьми стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Кроме того, ожидается присутствие глав частично признанных государств: Абхазии и Южной Осетии.

При этом, как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не планировал приглашать на юбилейные мероприятия по случаю 9 Мая бывших глав государств, живущих в России, — Башара Асада и Виктора Януковича.