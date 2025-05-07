Военкор обвинил Украину в попытках сорвать приезд мировых лидеров в Москву

Военкор Коц: Украина пытается сорвать приезд мировых лидеров в Москву

Украина пытается сорвать приезд мировых лидеров в Москву на мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Так он объяснил атаки украинских дронов по Москве. При этом, по его словам, учитывать необходимо сбитые не только на подлетах к столице беспилотники, но и уничтоженные над Тульской, Калужской и прочими областями, граничащими с Московской. При этом, по словам военкора, счет идет на десятки ударных БПЛА.

«Уверен, что первая и основная цель — это сорвать приезд на Парад делегаций из трех десятков стран, львиная доля которых будет возглавляться руководителями этих государств. И представлять более чем половину населения планеты. Украина пытается создать условия, при которых визиты мировых лидеров будут отменяться из соображений безопасности. Поэтому подобные налеты безусловно стоит ожидать вплоть до 10 мая включительно», — написал он.

Журналист предположил, что провокации со стороны украинских властей являются не их собственной инициативой и совершаются по «подсказке извне». Он также отметил, что другими причинами для ударов по территории России могут быть устрашение мирных жителей и желание вынудить Россию ответить на подобные действия, чтобы обвинить Москву в нарушении собственного перемирия.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции. Оно пройдет с 8 до 11 мая и будет приурочено к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.