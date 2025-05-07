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13:05, 7 мая 2025Мир

В Кремле раскрыли планы по приглашению на 9 Мая живущих в России бывших глав государств

Песков: Кремль не планировал звать на 9 Мая бывших глав государств, живущих в РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Кремль не планировал звать на юбилейные мероприятия по случаю 9 Мая бывших глав государств, живущих в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, таких планов не было», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, планирует ли Кремль приглашать на парад Победы бывших иностранных лидеров Башара Асада и Виктора Януковича.

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве посетят лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Также ожидают присутствие глав частично признанных государств Абхазии и Южной Осетии.

Всего в юбилейных мероприятиях примут участие 29 иностранных лидеров. В частности,
прибудут главы Сербии, Словакии, Китая, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Буркина-Фасо, Палестины, Венесуэлы, Вьетнама и Монголии. Также ожидается визит лидеров Мьянмы, Лаоса, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Зимбабве, Конго и Гвинеи-Бисау.

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