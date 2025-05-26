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17:48, 26 мая 2025Наука и техника

Названо средство продления жизни до девяноста лет

J Gerontol A: Прием метформина может увеличить шанс дожить до 90 лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oliver Rossi / Getty Images

Прием метформина — одного из самых распространенных препаратов при диабете 2 типа — может быть связан с увеличением шансов дожить до 90 лет. К такому выводу пришли американские ученые, впервые проведя моделирование «идеального» клинического испытания на данных из масштабного когортного исследования Women’s Health Initiative. Результаты опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.

В исследовании приняли участие женщины старше 60 лет с впервые диагностированным диабетом, ранее не получавшие терапию. Для оценки влияния лечения на выживаемость использовалась методика эмитации целевого клинического исследования. В ходе анализа 438 участниц были разделены на две равные группы: одна начинала терапию с метформина, другая — с производных сульфонилмочевины. При этом были учтены десятки факторов — от индекса массы тела и образа жизни до сопутствующих заболеваний.

За 15 лет наблюдения риск смерти до 90 лет в группе метформина оказался на 30 процентов ниже, чем в группе сравнения. Авторы подчеркивают, что речь не идет о доказанном увеличении продолжительности жизни, а лишь о сравнении с альтернативным препаратом. Связь не обязательно носит причинный характер, и необходимы дополнительные исследования, включая рандомизированные контролируемые испытания.

Ранее ученые предложили новый подход к лечению диабета 2 типа — вместо воздействия на вес и инсулин они предложили подавлять активность гиперактивных нейронов в гипоталамусе.

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