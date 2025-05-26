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04:15, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Неожиданно вернувшийся домой парень застал родителей в неловкой ситуации и съехал от них

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit рассказал, что он решил съехать от родителей после того, как неожиданно вернулся домой и попал в неловкую ситуацию. По словам автора поста, увиденное вызвало в нем отвращение.

Рассказчик отметил, что ему 19 лет и он живет в родительском доме, где у него есть своя спальня. Недавно к ним приехала в гости на лето бабушка, и родители уступили ей свою спальню, а сами перебрались на диван.

Однажды автор поста отправился ночевать к своей девушке, однако, добравшись до нее, понял, что забыл дома телефон. «Я вернулся, открыл свою спальню и, к своему шоку, увидел, что мои родители лежали на моей кровати полуголыми и целовались. Они тут же прикрылись моим одеялом!» — возмутился парень.

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По словам рассказчика, он вышел из комнаты и дал родителям одеться, а затем накричал на них, поскольку испытал отвращение из-за их поступка. «На следующий день, когда я вернулся домой, они сказали, что они женаты, что у них не было ничего уже на протяжении нескольких недель из-за бабушки и что это естественно. Я сказал, что мне все равно и что я не могу спать на моей кровати, зная, что они практически занялись сексом на ней», — возмутился автор публикации.

Следом он заявил родителям, что намерен жить у друга, собрал вещи и ушел из дома. Однако мать сочла, что он слишком резко отреагировал на случившееся.

«Я практически не захожу в спальню своего уже выросшего ребенка. Не могу себе представить, как бы занялась сексом на его кровати», «Это мерзко», «Им следовало найти другое место, где они бы могли заняться этим», — осудили родителей рассказчика комментаторы. Ему также предложили поставить замок на дверь спальни и закрывать ее в свое отсутствие.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что покинула семейный праздник, услышав одну фразу отца. Она отметила, что реплика родителя сильно ранила ее.

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