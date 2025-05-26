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21:17, 26 мая 2025Мир

Нидерланды отправили Украине все обещанные истребители F-16

Нидерланды отправили Украине последние из обещанной партии истребители F-16
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нидерланды отправили Украине все обещанные истребители F-16. Информация об этом опубликована на сайте министерства обороны государства.

В сообщении сказано, что последние самолеты из обещанной партии вылетели с авиабазы Волкел в провинции Северный Брабант и направляются в Бельгию — там будет происходить подготовка к их отправке на Украину. В общей сложности Киеву передадут 24 истребителя.

Ранее Украина договорилась с Чехией о совместной подготовке пилотов F-16. Стороны также обсудили другие аспекты интеграции военно-промышленных комплексов двух государств.

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