Нидерланды отправили Украине последние из обещанной партии истребители F-16

Нидерланды отправили Украине все обещанные истребители F-16. Информация об этом опубликована на сайте министерства обороны государства.

В сообщении сказано, что последние самолеты из обещанной партии вылетели с авиабазы Волкел в провинции Северный Брабант и направляются в Бельгию — там будет происходить подготовка к их отправке на Украину. В общей сложности Киеву передадут 24 истребителя.

Ранее Украина договорилась с Чехией о совместной подготовке пилотов F-16. Стороны также обсудили другие аспекты интеграции военно-промышленных комплексов двух государств.