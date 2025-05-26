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11:16, 26 мая 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России по всей линии фронта

Пушилин: ВС России продвинулись по всей линии фронта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись по всей линии фронта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Безусловно, для нас это является важным, и в военном плане где-то для противника является критичным», — подчеркнул политик.

Пушилин прокомментировал взятие ВС России населенных пунктов Отрадное и Романовка на территории ДНР и назвал ситуацию «затруднительной» для Вооруженных сил Украины. Глава республики также рассказал о продвижении российских военных и на остальных направлениях.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил в разговоре с «Лентой.ру» возможность восстановления ВСУ в случае перемирия. Он добавил, что эту ситуацию не изменят ни прекращение огня, ни новые поставки вооружений для украинской армии из западных стран.

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