Пушилин рассказал о продвижении ВС России по всей линии фронта

Пушилин: ВС России продвинулись по всей линии фронта

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись по всей линии фронта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Безусловно, для нас это является важным, и в военном плане где-то для противника является критичным», — подчеркнул политик.

Пушилин прокомментировал взятие ВС России населенных пунктов Отрадное и Романовка на территории ДНР и назвал ситуацию «затруднительной» для Вооруженных сил Украины. Глава республики также рассказал о продвижении российских военных и на остальных направлениях.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил в разговоре с «Лентой.ру» возможность восстановления ВСУ в случае перемирия. Он добавил, что эту ситуацию не изменят ни прекращение огня, ни новые поставки вооружений для украинской армии из западных стран.