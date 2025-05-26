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17:04, 26 мая 2025Путешествия

Пьяный турист вошел не в ту дверь в ресторане и ранил гостя ножом

Khaosod: Пьяный китайский турист ранил ножом гостя ресторана в Паттайе
Алина Черненко

Фото: Mark Baker / AP

Пьяный китайский турист ранил ножом своего соотечественника в ресторане популярного тайского курорта Паттайи. Об этом сообщает Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 26 мая в заведении в районе Нонг-Пру. Прибывшие на место полицейские обнаружили 40-летнего гражданина Китая — господина Донга — с ножевым ранением левой части грудной клетки. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в больницу.

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Друзья Донга рассказали офицерам, что они обедали в отдельной комнате ресторана. Внезапно к ним зашел незнакомый мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Донг отругал его за то, что он был настолько пьян, что вошел не в ту дверь, и попросил немедленно уйти. В ответ незваный гость ударил его ножом для чистки фруктов.

Как пишет издание, стражи правопорядка задержали подозреваемого, идентифицированного как господин Вэньцян. Они начали расследование и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить точную причину произошедшего.

Ранее на этом же курорте Таиланда неизвестный мужчина на мотоцикле жестоко изрезал ирландского туриста ножом. 34-летнего мужчину нашли на дороге в луже крови.

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