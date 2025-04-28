Мужчина на мотоцикле изрезал туриста ножом и оставил его истекать кровью в Таиланде

Мужчина на мотоцикле жестоко изрезал ножом ирландского туриста в Паттайе

Неизвестный мужчина на мотоцикле жестоко изрезал ирландского туриста ножом и оставил его истекать кровью на тайском курорте Паттайя. Об этом сообщает местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что нападение произошло 26 апреля перед кондоминиумом на юге курорта. Прибывшие на место полицейские нашли на дороге 34-летнего Скотта Томаса Лейси, лежащего в луже крови рядом с красным скутером Honda ADV 150. Он получил множественные ножевые ранения в руку, живот и обе ноги. Поблизости стражи правопорядка обнаружили складной нож, который забрали в качестве доказательства.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и отвезли его в больницу. Охранник соседнего кондоминиума признался, что видел, как Лейси возвращался на своем скутере из магазина. Когда иностранец подъехал к своему дому, другой водитель мотоцикла подошел к мужчине и пнул его транспортное средство. Затем он нанес ирландцу несколько ножевых ранений и сразу же скрылся с места. Охранник вызвал правоохранителей. Злоумышленника разыскивают.

Ранее в этой же азиатской стране неизвестные ворвались в дом иностранца и ранили его ножом. Мотивы нападения остались неясными.

