Банда ворвалась в дом иностранца в Таиланде и порезала его ножом

Неизвестные ворвались в дом иностранца на курорте Пхукет в Таиланде и порезали его ножом. Подробности сообщил портал The Phuket News.
Банда злоумышленников проникла в дом мужчины из Шотландии в районе Чалонг вечером 3 декабря. Они напали на него с ножом, после чего скрылись.
Пострадавший побежал к соседу из Франции за помощью. Тот отвез его в ближайший магазин, где они вызвали скорую и полицию. После этого мужчину госпитализировали. На опубликованном в СМИ фото видно, что кровь шотландца осталась на корпусе автомобиля и полу.
Другой мужчина, проживавший вместе с пострадавшим, рассказал, что преступников было трое или четверо. Сам он спрятался в своей комнате за закрытой дверью в ожидании полиции.
Мотивы нападения остаются неясными. Полиция устанавливает личности виновных.
Ранее тело неизвестной женщины вынесло на берег в парке на Пхукете. Ее нашел местный житель, совершавший утреннюю пробежку.