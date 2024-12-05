Банда ворвалась в дом иностранца в Таиланде и порезала его ножом

The Phuket News: банда ворвалась в дом шотландца на Пхукете

Неизвестные ворвались в дом иностранца на курорте Пхукет в Таиланде и порезали его ножом. Подробности сообщил портал The Phuket News.

Банда злоумышленников проникла в дом мужчины из Шотландии в районе Чалонг вечером 3 декабря. Они напали на него с ножом, после чего скрылись.

Пострадавший побежал к соседу из Франции за помощью. Тот отвез его в ближайший магазин, где они вызвали скорую и полицию. После этого мужчину госпитализировали. На опубликованном в СМИ фото видно, что кровь шотландца осталась на корпусе автомобиля и полу.

Другой мужчина, проживавший вместе с пострадавшим, рассказал, что преступников было трое или четверо. Сам он спрятался в своей комнате за закрытой дверью в ожидании полиции.

Мотивы нападения остаются неясными. Полиция устанавливает личности виновных.

Ранее тело неизвестной женщины вынесло на берег в парке на Пхукете. Ее нашел местный житель, совершавший утреннюю пробежку.