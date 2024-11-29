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18:18, 29 ноября 2024Путешествия

Тело неизвестной вынесло на берег на острове вечеринок в Таиланде

The Phuket News: тело женщины вынесло на берег в парке на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тело неизвестной женщины вынесло на берег на Пхукете — известном острове вечеринок в Таиланде. Подробности сообщил портал The Phuket News.

Рано утром 29 ноября местный житель, совершавший пробежку в парке Сапхан Хин, увидел на берегу женщину без признаков жизни. К моменту, когда на место происшествия прибыла полиция, там собралась небольшая группа зевак.

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По данным источника, женщине азиатской внешности около 40 лет. На ней были брюки и синее платье с цветками. При этом верхняя часть тела неизвестной была обнажена.

Правоохранители начали проверять сообщения о пропавших людях. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину случившегося. Пока неясно, был ли это несчастный случай или расправа.

Ранее пьяная туристка упала со здания отеля на Пхукете и сломала обе ноги. 23-летняя девушка забыла ключи от номера и пыталась забраться в него по пожарной лестнице.

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