Раскрыта цель попыток прорыва ВСУ в Белгородскую область

Полковник Матвийчук назвал попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область пиаром

Попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область не связаны с реальными военными целями, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что единственная задача таких операций — политический пиар.

«Это такой политический пиар, создание информационного шума, попытка показать, что Украина способна продолжать сражения и может бить, в том числе, по российским территориям. Но никто не говорит о том, какой ценой достается такой пиар: леса завалены телами, техника горит. А военного значения у этого нет никакого», — сказал полковник.

Он заметил, что многие генералы понимают абсурдность подобных задач, но не могут выступить против. Другие, по его словам, просто рассчитывают на различные бонусы, выполняя бессмысленные приказы.

«Ну вот заходят на территорию России 20 украинских солдат, захватывают 500 метров. Потом приходят наши войска и всех уничтожают. Какие здесь могут быть выгоды? Украинские командующие, генералы все понимают, но они запуганы. А кому-то просто нужны должность, квартира — сами они ведь на поле боя не присутствуют», — заметил Матвийчук.

Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ пыталась прорваться в Белгородскую область. Из 12 военных четверо были уничтожены, остальные получили ранения и отступили в Сумскую область.