Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:38, 26 мая 2025Россия

Раскрыто общее число возвращенных с начала СВО россиян

ТАСС: С начала СВО около 4,5 тысячи россиян вернули в результате обменов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

С начала СВО около 4,5 тысячи россиян вернули с подконтрольной Украине территории, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны России и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

В материале говорится, что в результате 39 обменов были возвращены не менее 4 492 россиян. Из них тысячу обменяли в результате последнего обмена.

Ранее Минобороны России заявило о завершении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Во время первого этапа — 23 мая — российской стороне были переданы 270 бойцов и 120 гражданских. На следующий день вернулись 307 военнослужащих. 25 мая состоялся по формуле «303 на 303».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после массированной атаки на Киев. Как на удары отреагировали в мире и на Украине?

    На подлете к Москве уничтожили два беспилотника

    Раскрыто общее число возвращенных с начала СВО россиян

    Штурмовик рассказал о брошенном оружии ВСУ в Романовке

    Российские школьники назвали самый сложный экзамен

    Определен новый фактор риска для здоровья сердца

    Неожиданно вернувшийся домой парень застал родителей в неловкой ситуации и съехал от них

    Популярная блогерша задолжала налоговой почти 30 миллионов рублей

    Трамп раскритиковал все высказывания Зеленского

    Дочь Майкла Джексона вышла на публику в прозрачном платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости