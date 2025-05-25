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18:53, 25 мая 2025Бывший СССР

«Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

Командир «Азова» Прокопенко назвал обмен пленными с Россией издевательством
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией. Командир 12-й бригады националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Денис Прокопенко с позывным Редис назвал его издевательством.

Из российского плена не вернулся ни один азовец, заявил Прокопенко. «Это выглядит как издевательство. Над теми (...), кому давали гарантии и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмен», — сказал он.

Кроме того, командир «Азова» пожаловался, что Россия не вернула служивших в батальоне солдат, но при этом обменяла «подонка», якобы попросившего у представителей российской власти, охранявших его, нож, чтобы расправляться с украинскими военными. Личность этого бойца не раскрывается.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко. Фото: Azov Regiment / Handout / Reuters

Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» проходил с 23 по 25 мая

В воскресенье, 25 мая, Минобороны России заявило о завершении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000».

Во время первого этапа — 23 мая — российской стороне были переданы 270 бойцов и 120 гражданских. На следующий день вернулись 307 военнослужащих. В воскресенье обмен состоялся по формуле «303 на 303».

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23 мая 2025

На Западе высказались об обмене пленными между Россией и Украиной

Старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Брента Скоукрофта Кэтрин Броу считает, что обмен военнопленными между Россией и Украиной говорит о желании Москвы сотрудничать по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. При этом она заявила, что Запад «не понимает до конца» позиции Москвы, сославшись на удары по военной инфраструктуре Киева.

Договоренности об обмене были достигнуты в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Они прошли 16 мая. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, вместе с ним ее представляли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны страны Александр Фомин.

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