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09:25, 26 мая 2025Бывший СССР

Раскрыты проблемы ЗРК Patriot на Украине

The Economist: ЗРК Patriot часто повреждены и не могут использоваться ВСУ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские пусковые установки зенитно-ракетного-комплекса (ЗРК) Patriot часто повреждены и находятся в ремонте, из-за чего не могут постоянно использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пишет британский журнал The Economist.

«У Украины все еще есть шанс бороться с беспилотниками и крылатыми ракетами (...) Но в любой момент времени некоторые из них [ЗРК Patriot] получают повреждения и проходят ремонт», — отмечается в материале издания.

Авторы уточняют, что на вооружении Киева находятся порядка восьми таких батарей, которые в основном и применяются странами Запада.

Ранее в «Ростехе» заявили, что ВСУ не способны отразить удары ракетного комплекса «Искандер-М» даже при помощи западного оружия. В госкорпорации напомнили, что недавно войска РФ уничтожили две пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса ЗРК Patriot в Днепропетровской области. В компании подчеркнули, что «Искандер» ликвидировал машину боевого управления и многофункциональную радиолокационную станцию.

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