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03:42, 26 мая 2025Россия

Россиянам рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июня

Депутат Говырин: С 1 июня в рамках перерасчета увеличатся выплаты на детей

Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости рассказал, что часть российских семей получит увеличенные выплаты на детей с 1 июня в рамках перерасчета.

«Это произойдет не по причине введения новых федеральных инициатив, а в рамках предусмотренного законом механизма ежегодного перерасчёта единого пособия», — уточнил парламентарий.

Он напомнил, что пособие назначается родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет на сроке не ранее шести недель.

Размер выплаты зависит от среднего дохода на одного члена семьи и от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если за прошедший финансовый год положение семьи ухудшилось, при повторной подаче заявления выплата может быть увеличена.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект с предложением установить ежемесячную выплату для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума.

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