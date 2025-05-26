В России предложили установить ежемесячную выплату для домохозяек

В Госдуму внесли проект о ежемесячной выплате для домохозяек

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект с предложением установить ежемесячную выплату для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе рассматриваются основания и порядок назначения таких выплат. В число получателей войдут лица, занятые исключительно ведением домашнего хозяйства, в том числе уходом за детьми после 1,5 лет, инвалидами и престарелыми родителями.

Инициатива предполагает оказание дополнительной поддержки домохозяйствам со стороны государства. В пояснительной записке отмечается, что ведение домашнего хозяйства включает приготовление пищи, стирку, уход за одеждой и обувью, уборку, а также затраты на покупку продуктов, товаров и услуг.

Законопроект устанавливает ограничения для тех, кто недавно вступил в гражданство России. На ежемесячную выплату они смогут претендовать только спустя пять лет. Также выплата не положена тем, кто платит налоги в специальном режиме «налог на профессиональный доход».

Документ также отмечает, что выплата назначается при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум по региону. Сумма будет высчитываться по количеству всех совместно проживающих членов семьи, в том числе детей, инвалидов и нетрудоспособных родителей.

Выплата назначается на шесть месяцев, по истечение этого срока гражданин может подать новое заявление и предоставить соответствующие документы. Полномочия по назначению дотации будут переданы регионам.

Ранее в Госдуме разъяснили новую методику расчета пособия для беременных студенток. Новая методика расчета пособия по беременности для матерей-студенток нужна для того, чтобы более справедливо рассчитывать размер поддержки, так как у студентов нет трудового стажа для получения выплаты от Соцфонда, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

