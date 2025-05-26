Россиянин бросил включенный фен младенцу в кроватку

Житель Башкирии бросил включенный фен младенцу в кроватку, ребенок в реанимации

Житель города Октябрьский в Башкирии бросил включенный фен младенцу в кроватку, ребенок попал в реанимацию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям российского издания, медики назвали состояние младенца крайне тяжелым. Он получил многочисленные ожоги.

Врачи из Октябрьского провели телемост с коллегами из Уфы, из республиканской детской больницы вылетел вертолет санавиации с реаниматологом и эндоскопистом.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина тушил сигарету о ногу младенца и отрезал ему часть уха из-за невозможности уснуть. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело.

Мальчика госпитализировали, следователи намерены изъять его из семьи.

Еще раньше в Нижнем Тагиле во дворе дома нашли лежавшего на скамейке бездыханного младенца.