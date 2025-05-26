Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 26 мая 2025Россия

Россиянин бросил включенный фен младенцу в кроватку

Житель Башкирии бросил включенный фен младенцу в кроватку, ребенок в реанимации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель города Октябрьский в Башкирии бросил включенный фен младенцу в кроватку, ребенок попал в реанимацию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям российского издания, медики назвали состояние младенца крайне тяжелым. Он получил многочисленные ожоги.

Врачи из Октябрьского провели телемост с коллегами из Уфы, из республиканской детской больницы вылетел вертолет санавиации с реаниматологом и эндоскопистом.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина тушил сигарету о ногу младенца и отрезал ему часть уха из-за невозможности уснуть. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело.

Мальчика госпитализировали, следователи намерены изъять его из семьи.

Еще раньше в Нижнем Тагиле во дворе дома нашли лежавшего на скамейке бездыханного младенца.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

    Глава штаба волонтеров рассказала подробности о пожаре на складе гумпомощи для бойцов СВО

    Стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ

    Итальянец уехал в Россию за возлюбленной и удивился

    Россиянин бросил включенный фен младенцу в кроватку

    На Западе раскрыли слабость Зеленского

    Бывший российский участковый три года покрывал бутлегеров за деньги и попался

    ВСУ уличили в пополнении подразделений в Сумской области женщинами-заключенными

    Глава СПЧ оценил идею выплат беременным школьницам

    В РАН призвали россиян объяснить происхождение «птицы» у Солнца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости