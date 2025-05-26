Разведчик Дозор: ВСУ использовали жилые дома в Беловодах как опорные пункты

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали жилые дома в населенном пункте Беловоды Сумской области как опорные пункты. Об этом рассказал помощник начальника разведки одной из бригад с позывным Дозор, сообщает ТАСС.

«Противник закреплялся в домах, использовал их как опорные пункты, пулеметные гнезда, также использовал их под расчеты АГС, минометов. С помощью нашей детальной доразведки и нанесения огневого поражения у них ничего не получилось», — сказал разведчик.

По его словам, одним из решающих факторов успеха российских подразделений стало перекрытие логистических маршрутов, а также закрытие воздушного пространства.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области — селами Владимировка и Беловоды.