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17:11, 26 мая 2025Россия

Российские военные отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников

Собянин: Отражена атака четырех летевших на Москву беспилотников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации Собянина, украинские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее днем в понедельник, 26 мая, Собянин сообщал об уничтожении одного летевшего на Москву беспилотника. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил запуск пытавшихся атаковать Москву украинских беспилотных летательных аппаратов с российских территорий.

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