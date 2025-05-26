Собянин: Отражена атака четырех летевших на Москву беспилотников

Российские военные отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации Собянина, украинские дроны были сбиты силами противовоздушной обороны. О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее днем в понедельник, 26 мая, Собянин сообщал об уничтожении одного летевшего на Москву беспилотника. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил запуск пытавшихся атаковать Москву украинских беспилотных летательных аппаратов с российских территорий.