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14:57, 26 мая 2025Силовые структуры

Российский дачник запугивал председателя СНТ пистолетом из-за отключения воды

В Бурятии дачник устроил разборки с пистолетом из-за отключения воды
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Бурятии дачник устроил разборки с пистолетом из-за отключения воды. Об этом в Telegram-канале сообщает «Информ Полис Новости Бурятии».

По данным канала, 24 мая в СНТ «Зенит» местный садовод в чате начал оскорблять и писать угрозы в адрес председателя дачного товарищества, требуя при этом решить вопросы с водой. В это время проходило собрание, на котором должны были решить, как восстановить проводку для возобновления подачи воды. Мужчина приехал туда в состоянии алкогольного опьянения и начал провоцировать конфликт.

Он начал кидаться на членов правления. Одного ударил головой, напал на второго, но его вытолкали на улицу. Затем нападавший достал пистолет и начал целится в людей. После этого его обезвредили и вызвали сотрудников полиции, которые забрали его в отдел. Позже выяснилось, что пистолет был игрушечный.

Полицейские проводят проверку по данному инциденту, по результатам будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что устроившие массовую драку российские подростки получили меру пресечения.

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