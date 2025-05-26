Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 26 мая 2025Экономика

Стала известна судьба многомиллионного наследства Григоровича

aif.ru: Многомиллионная квартира балетмейстера Григоровича достанется племяннику
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Многомиллионное наследство балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича достанется его племяннику Николаю — сыну сестры. О судьбе имущества хореографа стало известно aif.ru.

В первую очередь речь идет о квартире в центре Москвы, которую Григорович получил от властей в 1970-х годах. Она находится в доходном доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. Площадь жилья достигает 177 квадратных метров, а высота потолков — 4 метров.

По словам риелтора Германа Борисова, один квадрат в этом здании стоит 1-2 миллиона рублей в зависимости от состояния помещения. «Площадь квартиры, 177 квадратов, ликвидная. Получается, она будет стоить от 200 до 300 миллионов рублей или немного дороже», — пояснил эксперт.

Достаться она должна племяннику Григоровича, так как прямых наследников первой очереди у него не осталось, заявил юрист Александр Хаминский. К тому же Николай многие годы поддерживал дядю и заботился о нем. По данным источников, именно в его пользу балетмейстер составил завещание.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оценили защищенность от дальнобойных ракет Запада

    Перерезавший горло жене на дне рождения сына в России иностранец арестован

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Банк России рекомендовал реструктурировать кредиты при временных трудностях

    Blue Origin подтвердила отправку в 2025 году Mark I на Луну

    Задержание стрелявшего в ЖК Новой Москвы попало на видео

    В ВСУ заинтересовались авиацией из США и Бразилии

    На Украине раскритиковали работу систем ПВО

    Российские военные поразили размещенное вдоль границы с Курской областью вооружение ВСУ

    Российская пшеница подешевела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости