Стала известна судьба многомиллионного наследства Григоровича

aif.ru: Многомиллионная квартира балетмейстера Григоровича достанется племяннику

Многомиллионное наследство балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича достанется его племяннику Николаю — сыну сестры. О судьбе имущества хореографа стало известно aif.ru.

В первую очередь речь идет о квартире в центре Москвы, которую Григорович получил от властей в 1970-х годах. Она находится в доходном доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. Площадь жилья достигает 177 квадратных метров, а высота потолков — 4 метров.

По словам риелтора Германа Борисова, один квадрат в этом здании стоит 1-2 миллиона рублей в зависимости от состояния помещения. «Площадь квартиры, 177 квадратов, ликвидная. Получается, она будет стоить от 200 до 300 миллионов рублей или немного дороже», — пояснил эксперт.

Достаться она должна племяннику Григоровича, так как прямых наследников первой очереди у него не осталось, заявил юрист Александр Хаминский. К тому же Николай многие годы поддерживал дядю и заботился о нем. По данным источников, именно в его пользу балетмейстер составил завещание.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии.

