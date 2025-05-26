Стало известно о ликвидации лидера «Правого сектора»

Армия РФ ликвидировала лидера «Правого сектора» Владимира Скляра под Курском

Украинский националист, один из лидеров организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена), Владимир Скляр, ликвидирован Вооруженными силами (ВС) России под Курском. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на военного корреспондента Руслана Татаринова.

«21 мая Скляра прикончили в приграничье, на курском направлении», — сказано в материале издания.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник заявил о ликвидации Российской армией националистов «Правого сектора». Потери составили около 30 военнослужащих.