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17:56, 26 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации лидера «Правого сектора»

Армия РФ ликвидировала лидера «Правого сектора» Владимира Скляра под Курском
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинский националист, один из лидеров организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена), Владимир Скляр, ликвидирован Вооруженными силами (ВС) России под Курском. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на военного корреспондента Руслана Татаринова.

«21 мая Скляра прикончили в приграничье, на курском направлении», — сказано в материале издания.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник заявил о ликвидации Российской армией националистов «Правого сектора». Потери составили около 30 военнослужащих.

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