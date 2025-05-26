Трамп призвал США производить танки вместо футболок с кроссовками

Трамп: США хотят заниматься ИИ и производить танки, а не футболки

США хотят производить военную технику, заниматься искусственным интеллектом и делать большие вещи, а не кроссовки. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, объясняя суть своей тарифной политики, передает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что согласен с комментариями министра финансов Скотта Бессента от 29 апреля о том, что США не обязательно нужна «процветающая текстильная промышленность». «Честно говоря, я не собираюсь делать футболки. Я не собираюсь делать носки. Мы можем делать это очень хорошо в других местах. Мы хотим делать чипы, компьютеры и многое другое, а также танки и корабли», — выступил с призывом Трамп.

В свою очередь Американская ассоциация производителей одежды и обуви в ответ на замечания главы Белого дома заявила, что пошлины не пойдут на пользу отрасли. «Увеличение тарифов приведет лишь к росту производственных затрат для американских производителей и повышению цен, что ударит по потребителям с низким уровнем доходов», — пояснил президент ассоциации Стив Ламар.

Ранее выяснилось, что из-за развязанной Трампом торговой войны компании в США начали или нанимать намного меньше сотрудников, чем прежде, или вовсе отказываться от расширения штата.