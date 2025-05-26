В ЕС оценили будущее оборонных отношений США и Европы

Еврокомиссар Кубилюс: Роль США в обеспечении безопасности Европы будет снижаться

Роль США в обеспечении безопасности Европы будет снижаться, Европескому союза (ЕС) нужно быть готовым взять на себя полную ответсвенность за европейскую безопасность. Такую оценку оборонных отношений США и Европы дал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью LRT.

По его словам, в будущем Соединенные Штаты будут больше конуентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому, как пояснил Кубилюс, ЕС стоит разработать план на случай ухода США из региона во избежание хаоса.

Ранее стало известно, что Евросоюзу потребовалось бы четверть века и примерно триллион долларов в случае разрыва военного союза с США. Вышеуказанные время и деньги понадобились бы властям региона для поиска альтернативного союзника в военно-оборонительной сфере. Самой дорогостоящей статьей расходов руководства ЕС при таком раскладе стали бы закупки 400 тактических боевых самолетов, 20 эсминцев и 24 зенитных ракетных комплексов.

При этом в подсчетах аналитиков Международного института стратегических исследований (IISS) не учитывались потенциальные затраты европейских стран на управление войсками, координацию, космические и разведывательные возможности, а также стоимость ядерного оружия для сдерживания внешних угроз. В настоящее время достойных альтернатив США в мире нет, отмечают эксперты. Ни одна страна не обладает столь же мощным в техническом плане арсеналом вооружений и боевой техники.