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03:21, 26 мая 2025Мир

В Германии раскрыли цель Трампа по Украине

Zeit: Трамп хочет завершить конфликт на Украине даже с потерями для Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится к завершению украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Киева условиях. С таким мнением выступила газета их Германии Zeit.

«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил [президента Украины] Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал [российского лидера] Владимира Путина», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп оказался недоволен действиями Путина. Глава Белого дома подчеркнул, что знает российского президента очень давно, но «что-то с ним случилось». «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — сказал он.

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