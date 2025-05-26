Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 26 мая 2025Мир

В Германии захотели запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей

Bild: В ФРГ хотят запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Rizek Abdeljawad / Globallookpress.com

В Германии хотят запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей, соответствующий законопроект рассматривается властями. Об этом сообщил газете Bild глава немецкого МВД Александр Добриндт.

«Воссоединение семей для лиц с субсидиарной защитой приостанавливается», — уточнил министр. Он добавил, что по этой программе в ФРГ в месяц могли въезжать до тысяч и человек.

Добриндт отметил, что целью инициативы является уменьшение стимулов для беженцев. Мера коснется тех, кто в Германии не получил статус беженца, но может оставаться в стране из-за угроз репрессий на родине.

Законопроект рассмотрит кабмин ФРГ в среду, 28 мая. Предполагается, что лица с субсидиарным статусом не смогут воссоединяться с детьми и супругами в течение двух лет. По данным издания, в 2023 году в Германии проживало около 326 тысяч человек с субсидиарной защитой, к 2024 году их число достигло 351 тысячи, наибольшее число из Сирии и Афганистана.

Ранее депутат Европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах заявил, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    Симоньян описала уехавших из России словом «просчитались»

    Мужчина неудачно пошутил в магазине и оказался помолвлен

    Стало известно о попытках ВСУ штурмовать российские позиции в Сумской области

    Учительница занималась сексом с четырьмя школьниками и родила от одного из них

    Самому популярному автомобилю Tesla предсказали провал из-за Xiaomi

    Женщины перечислили самые сексуальные мужские профессии

    Трамп оказался недоволен действиями Путина

    В Германии захотели запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей

    Немецкий банк заблокировал счет экс-канцлера Германии Шредера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости