В Германии захотели запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей

Bild: В ФРГ хотят запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей

В Германии хотят запретить беженцам с временной защитой воссоединяться с семьей, соответствующий законопроект рассматривается властями. Об этом сообщил газете Bild глава немецкого МВД Александр Добриндт.

«Воссоединение семей для лиц с субсидиарной защитой приостанавливается», — уточнил министр. Он добавил, что по этой программе в ФРГ в месяц могли въезжать до тысяч и человек.

Добриндт отметил, что целью инициативы является уменьшение стимулов для беженцев. Мера коснется тех, кто в Германии не получил статус беженца, но может оставаться в стране из-за угроз репрессий на родине.

Законопроект рассмотрит кабмин ФРГ в среду, 28 мая. Предполагается, что лица с субсидиарным статусом не смогут воссоединяться с детьми и супругами в течение двух лет. По данным издания, в 2023 году в Германии проживало около 326 тысяч человек с субсидиарной защитой, к 2024 году их число достигло 351 тысячи, наибольшее число из Сирии и Афганистана.

Ранее депутат Европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах заявил, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия.