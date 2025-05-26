В Кремле ответили на вопрос о контактах России и США по линии спецслужб

Песков: Контакты по линии спецслужб России и США имеются

Контакты по линии спецслужб России и США имеются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Контакты по линии специальных служб [РФ и США] имеются. Вместе с тем говорить о каком-то масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва и Вашингтон фактически находятся в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан обязательно затронут тему Украины. Однако он также уточнил, что на переговорах главной темой станут двусторонние отношения Москвы и Анкары.

