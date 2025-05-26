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19:36, 26 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о пощечине Макрону

Песков: В Кремле видели кадры с пощечиной Макрону
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Кремле видели кадры с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По телевизору видели, да, как и все», — так Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля отказался как-либо комментировать произошедшее между французским президентом и его супругой.

26 мая президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. На распространенных в сети видео показано, как открывается дверь президентского самолета и появляется Макрон. Затем он поворачивается в сторону, и в этот момент жена обеими руками бьет французского лидера по лицу. Когда пара начала спускаться по лестнице, Брижит проигнорировала протянувшего руку супруга, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.

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