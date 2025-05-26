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17:33, 26 мая 2025Мир

В окружении Макрона объяснили инцидент с пощечиной

Окружение Макрона об ударе в лицо от жены: Она так реагирует на шутки президента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона прокомментировали удар в лицо от его жены Брижит, назвав его обычной реакцией супруги французского лидера на его шутки. Об этом пишет Le Parisien.

«Эммануэль Макрон любит подшучивать над своей женой перед теми моментами, когда они собираются начать официальную церемонию. И она всегда так реагирует», — рассказал газете источник, близкий к Макрону.

Другой собеседник издания также отметил, что произошедшее было не пощечиной, а всего лишь «жестом, имитирующим удар по лицу». «Мы видели эту сценку 100 раз, это их способ разрядки перед официальными выступлениями», — добавил он.

Ранее появилось видео, на котором жена Макрона Брижит, как утверждается, ударила его по лицу. Кроме того, после произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.

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