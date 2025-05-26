В приграничном российском регионе более десяти сел остались без света

Гладков: В Белгородской области 13 сел остались без электроэнергии

В Грайворонском округе Белгородской области из-за аварийного отключения электроэнергии более десяти сел остались без света. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что электричество отсутствует в 13 населенных пунктах: Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

Губернатор добавил, что аварийные службы начнут работы по восстановлению энергоснабжения после согласования с Минобороны России. Он не уточнил, произошло ли отключение в результате атак ВСУ или по иным причинам.

Ранее в Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Гладков рассказал, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостанавливали.

