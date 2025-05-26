Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 26 мая 2025Россия

В приграничном российском регионе более десяти сел остались без света

Гладков: В Белгородской области 13 сел остались без электроэнергии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Грайворонском округе Белгородской области из-за аварийного отключения электроэнергии более десяти сел остались без света. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что электричество отсутствует в 13 населенных пунктах: Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

Губернатор добавил, что аварийные службы начнут работы по восстановлению энергоснабжения после согласования с Минобороны России. Он не уточнил, произошло ли отключение в результате атак ВСУ или по иным причинам.

Ранее в Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Гладков рассказал, что была повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостанавливали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после массированной атаки на Киев. Как на удары отреагировали в мире и на Украине?

    Раскрыты подробности о переговорном процессе по Украине

    В приграничном российском регионе более десяти сел остались без света

    Аналитик оценил возможность восстановления ВСУ в случае перемирия

    Оператор телешоу уронил камеру в прямом эфире

    В Европе рассказали об осознании Зеленским своей слабости на переговорах

    У бывшего мэра Владивостока арестовали активы

    Россиянка описала отдыхающих на Шри-Ланке туристов фразой «пьяное молодое хамло»

    Раскрыты подробности атаки БПЛА на Ивановскую область

    Пользователи сети перечислили проигнорированные ими ради секса тревожные звонки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости