В России объяснили слова Трампа о Путине

Депутат Чепа объяснил слова Трампа о Путине импульсивностью

Слова президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине могут быть просто импульсивной, эмоциональной реакцией, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на слова Трампа о недовольстве президентом России из-за новых атак страны на Украину.

«Мы хорошо знаем импульсивность Трампа. И мы видим, что результаты переговорного процесса все же немного не такие, как ему хотелось бы, как он планировал. Так что будем относиться к этому подобным образом. В любом случае, переговорный процесс шел и будет идти дальше», — уверен политик.

Он также заметил, что усиление атак со стороны России стало ответом на аналогичный шаг украинской стороны. Чепа напомнил, что Киев значительно нарастил интенсивность ударов беспилотниками в последнее время, а также во время, предшествовавшее переговорам в Стамбуле.

«Мы знаем о сотнях и сотнях беспилотников, которые били по гражданским целям. Это было сделано с целью шантажа и возможной остановки переговорного процесса. Россия не могла не реагировать на подобные действия, потому что отсутствие реакции привело бы только к дальнейшей эскалации. Реакция Москвы абсолютно адекватна», — подчеркнул Чепа.

Ранее глава Белого дома выразил недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — заявлял Трамп, после чего допустил ужесточение антироссийских санкций.