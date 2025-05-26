В России оркестр дал концерт на борту самолета во время полета

В России военный оркестр устроил репетицию на борту самолета во время полета

В России оркестр дал концерт на борту самолета во время полета. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Amur Mash.

Пассажиры рейса, следовавшего из Екатеринбурга в Хабаровск, запечатлели на камеры выступление музыкантов штаба Центрального военного округа. Артисты летели на фестиваль «Амурские волны» и решили устроить репетицию на борту воздушного судна. На размещенных кадрах видно, что слушатели остались довольны неожиданным концертом.

Ранее сообщалось, что жители Уфы заметили велосипедиста, который во время поездки играл на баяне.

