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10:26, 16 мая 2025Моя страна

Российский велосипедист сыграл на баяне во время поездки и привлек внимание очевидцев

Жители Уфы заметили игравшего на баяне велосипедиста
Екатерина Ештокина

Жители Уфы заметили велосипедиста, который во время поездки играл на баяне. Ролик, которым поделились очевидцы, публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Так, россиянин, управляя двухколесным транспортом, держал в руках музыкальный инструмент. При этом мужчина привлек внимание исполнением песни на татарском языке. На размещенных кадрах видно, что уфимец проезжал аллею Салавата Юлаева в центре города.

Ранее в мае глава правительства Михаил Мишустин сыграл на осетинской гармонике «Священную войну». Он был запечатлен рядом с подростками, которые держали в руках осетинские гармоники, а затем исполнил упомянутую композицию.

В апреле российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров. Артисты академического симфонического оркестра Республики Башкортостан впечатлили пассажиров в самолете.

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