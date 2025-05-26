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03:07, 26 мая 2025Мир

В Северной Корее задержали партийного деятеля после инцидента с эсминцем

ЦТАК: В КНДР задержан член ЦК Ли Хён Сон после инцидента с эсминцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Северной Корее правоохранительные органы задержали партийного деятеля после инцидента, произошедшего во время спуска на воду эсминца. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Речь идет о заместителе заведующего отделом оборонной промышленности Центрального комитета (ЦК) партии Ли Хён Соне. Отмечается, что арест был произведен на основании выводов специальной группы расследования. ЦТАК подчеркнул, что на чиновнике лежит большая ответственность за происшествие с эсминцем.

Ранее в КНДР взяли под арест главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака.

22 мая ЦТАК сообщило, что северокорейский глава Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как нужно. Судно получило некоторые повреждения из-за ошибки ответственного руководства.

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