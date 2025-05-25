В Северной Корее после инцидента с эсминцем арестовали трех сотрудников верфи

ЦТАК: В Северной Корее арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

Трех человек арестовали из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине в Северной Корее. Об этом доложила специальная группа по расследованию аварии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как отмечается, следователи 24 мая представили Центральной военной комиссии полученные результаты расследования. Подчеркивается, что у корабля не обнаружили новых повреждений. Группа по содействию восстановлению эсминца ведет работу на месте.

Таким образом, юридический орган на основе данных, подтвержденных группой по расследованию, взял под арест главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака.

22 мая ЦТАК сообщило, что северокорейский глава Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как нужно. Судно получило некоторые повреждения из-за ошибки ответственного руководства.

Политик наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением.

Позже в Южной Корее поделились мнением, что КНДР сообщила о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины. Как заявили в Сеуле, всего около месяца назад другой северокорейский эсминец был успешно спущен на воду, да и в целом процесс спуска судна не требует передовых технологий.

Также южнокорейские специалисты предположили, что новый северокорейский эсминец вряд ли получил серьезные повреждения. В Сеуле отметили, судно после неудачного спуска на воду лежит на боку.