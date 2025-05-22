В Южной Корее назвали причину публикации данных со стороны КНДР об инциденте с эсминцем

КНДР заявила о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины

КНДР сообщила о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины. Такое мнением высказали в Министерстве объединения Южной Кореи, пишет РИА Новости.

Как отметили в Сеуле, всего около месяца назад другой северокорейский эсминец был успешно спущен на воду, да и в целом процесс спуска судна не требует передовых технологий.

«Сегодняшнее сообщение также говорит, что причиной стала "чистая небрежность". Можно предположить, что публикация была направлена на укрепление дисциплины внутри системы через жесткие меры наказания за халатность», — предположил представитель ведомства.

Он также подчеркнул, что КНДР и ранее раскрывала в сообщениях СМИ ошибки и неудачи в ходе испытаний военных технологий. Например, стало известно о неудачных запусках военных разведывательных спутников 27 мая 2024 года, 31 мая и 24 августа 2022 года.

Ранее ЦТАК проинформировало, что северокорейское судно получило некоторые повреждения из-за ошибки ответственного руководства. Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением.

Позже в Сеуле предположили, что новый северокорейский эсминец вряд ли получил серьезные повреждения. Также в Южной Корее рассказали, что судно после неудачного спуска на воду лежит на боку.