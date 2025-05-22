Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:29, 22 мая 2025Мир

В Сеуле высказались насчет инцидента с эсминцем в Северной Корее

В Сеуле считают, что корабль Северной Кореи не получил серьезные повреждения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Новый северокорейский эсминец, во время спуска на воду которого произошла авария, вряд ли получил серьезные повреждения. Такое мнение высказали в Министерстве объединения Республики Корея, пишет агентство Newsis.

«Исходя из того, что дано указание срочно восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование», — сказано в статье.

В свою очередь, в Министерстве обороны Республики Корея отметили, что корабль сейчас находится в воде. Предполагается, что северокорейские власти пытались применить поперечный спуск на воду.

Ранее ЦТАК проинформировало, что глава КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как нужно. Судно получило некоторые повреждения из-за ошибки ответственного руководства.

Политик наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением. Тогда он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.

На днях Ким Чен Ын рассказал, что КНДР нужно готовиться к войне. По его словам, для этого необходимо постоянно находиться «в готовности к вступлению в войну, полной боеготовности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Какие города попали под удар?

    Канада захотела присоединиться к «Золотому куполу» США

    Российские военные отбили контратаку танкового взвода ВСУ под Харьковом

    Россиянин описал премиальный зал аэропорта Москвы словами «это клуб для избранных»

    Эксперт по вопросам секса предупредила об убивающей страсть ошибке

    Пятнадцать пожаров за сутки потушили в российском регионе

    Советский военный вернулся в Россию спустя 40 лет и удивился новым модным трендам

    В США сравнили Палату представителей с хосписом

    Пролет беспилотника с осколочно-фугасной бомбой над Подмосковьем сняли на видео

    В США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости