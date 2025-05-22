В Сеуле высказались насчет инцидента с эсминцем в Северной Корее

В Сеуле считают, что корабль Северной Кореи не получил серьезные повреждения

Новый северокорейский эсминец, во время спуска на воду которого произошла авария, вряд ли получил серьезные повреждения. Такое мнение высказали в Министерстве объединения Республики Корея, пишет агентство Newsis.

«Исходя из того, что дано указание срочно восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование», — сказано в статье.

В свою очередь, в Министерстве обороны Республики Корея отметили, что корабль сейчас находится в воде. Предполагается, что северокорейские власти пытались применить поперечный спуск на воду.

Ранее ЦТАК проинформировало, что глава КНДР Ким Чен Ын стал свидетелем того, как во время церемонии новый эсминец не сошел на воду как нужно. Судно получило некоторые повреждения из-за ошибки ответственного руководства.

Политик наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением. Тогда он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.

На днях Ким Чен Ын рассказал, что КНДР нужно готовиться к войне. По его словам, для этого необходимо постоянно находиться «в готовности к вступлению в войну, полной боеготовности».