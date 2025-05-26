Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:07, 26 мая 2025Россия

Вдова генерала Кириллова победила на праймериз в российском регионе

Вдова генерала Кириллова победила на праймериз перед выборами в облдуму Костромы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вдова экс-начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана победила на праймериз перед выборами в облдуму Костромской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Светлана Кириллова участвовала в предварительном голосовании по отбору кандидатов в областную думу Костромы от партии «Единая Россия».

Сама Кириллова не комментировала агентству победу в праймериз в регионе.

Супруга Кирилловой взорвали в Москве в середине декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Генерал и его помощник не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

    В США оценили последствия критики Трампа в адрес Путина

    Депутат Рады обвинил Зеленского в предательстве родины

    В Германии испугались войны с Россией из-за решения Мерца по Украине

    «Я подумала: ну вот и все» Вооруженные налетчики связали Ким Кардашьян и отобрали у нее миллионы евро. Почему они избежали тюрьмы?

    Женщинам назвали лучшие продукты для овуляции

    Россиянин ударил ножом молодого человека за хамство в торговом центре

    Власти Германии прокомментировали перспективу перезапуска «Северного потока»

    Употребивший снюс на камеру кандидат в президенты Польши оказался сутенером

    Мантуров заявил о проблемах из-за высокой ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости