Вдова генерала Кириллова победила на праймериз в российском регионе

Вдова генерала Кириллова победила на праймериз перед выборами в облдуму Костромы

Вдова экс-начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана победила на праймериз перед выборами в облдуму Костромской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Светлана Кириллова участвовала в предварительном голосовании по отбору кандидатов в областную думу Костромы от партии «Единая Россия».

Сама Кириллова не комментировала агентству победу в праймериз в регионе.

Супруга Кирилловой взорвали в Москве в середине декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Генерал и его помощник не выжили.