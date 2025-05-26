Во Франции высмеяли Макрона после пощечины от жены

Филиппо: Из поездки Макрона по юго-восточной Азии запомнится лишь пощечина жены

Из поездки президента Франции Эммануэля Макрона по юго-восточной Азии запомнится лишь пощечина его жены. С таким заявлением выступил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Новость о пощечине Брижит выходит на мировой уровень! Это все, что мы запомним из его недели там», — говорится в публикации.

Филиппо также назвал Макрона бедствием для Франции.

Ранее Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. На появившихся в сети кадрах видно, как открывается дверь президентского самолета. В этот момент Макрон поворачивается в сторону, а первая леди Франции обеими руками бьет французского лидера по лицу. Затем супруги спускаются по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала этот жест.