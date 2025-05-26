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11:45, 26 мая 2025Бывший СССР

Военкор показал массовое уничтожение техники ВСУ в ДНР

Военкор Коц показал массовое уничтожение техники ВСУ под Константиновкой в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Российские военные массово поражают в Донецкой народной республике (ДНР) технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения боевых машин показал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Операторы 27-го артиллерийского полка бескомпромиссно режут логистику противника под Константиновкой», — рассказал военкор.

26 мая стало известно о возможности блокировать ВСУ у Константиновки в ДНР. Сделать это позволило взятие армией России населенного пункта Романовка.

О переходе Романовки под контроль Вооруженных сил России сообщалось 25 мая. В Минобороны рассказали, что в боях за нее участвовали подразделения Южной группировки российских войск.

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