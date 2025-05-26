Военкор раскрыл детали обмена пленными между Россией и Украиной

Коц: Украина передала России десятки граждан, осужденных по статье о госизмене

Украина передала России десятки граждан, осужденных по статье о госизмене. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Мне в руки попали списки граждан Украины, переданные России в ходе обмена 1000 на 1000. И они говорят о том, что несмотря на работу репрессивной машины в незалежной, там остаются наши люди. И их много», — отметил военный корреспондент.

Подчеркивается, что переданные России лица — это не только военнопленные, но и граждане Украины, осужденные за помощь российским военным и распространение данных о перемещениях Вооруженных сил Украины. При этом многие из них — жители Западной Украины.

Ранее Минобороны России сообщило о завершении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000».