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17:05, 26 мая 2025Бывший СССР

Военкор раскрыл детали обмена пленными между Россией и Украиной

Коц: Украина передала России десятки граждан, осужденных по статье о госизмене
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Украина передала России десятки граждан, осужденных по статье о госизмене. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Мне в руки попали списки граждан Украины, переданные России в ходе обмена 1000 на 1000. И они говорят о том, что несмотря на работу репрессивной машины в незалежной, там остаются наши люди. И их много», — отметил военный корреспондент.

Подчеркивается, что переданные России лица — это не только военнопленные, но и граждане Украины, осужденные за помощь российским военным и распространение данных о перемещениях Вооруженных сил Украины. При этом многие из них — жители Западной Украины.

Ранее Минобороны России сообщило о завершении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000».

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