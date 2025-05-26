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07:01, 26 мая 2025Россия

ВСУ пытались ударить по Калужской области

Калужский губернатор Шапша: За ночь над регионом уничтожены пять беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 24 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью пяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«3 БПЛА уничтожены на территории Жуковского района, 1 БПЛА на территории Думиничского района и 1 БПЛА на окраине Обнинска», — уточнил Шапша.

По его информации, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ночью ВСУ также пытались атаковать Ивановскую область — над регионом прозвучали взрывы. В Кинешме силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов. В результате падения обломков была повреждена хозпостройка. Целью ВСУ, предварительно, был крупный химзавод.

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