ВСУ пытались ударить по Калужской области

Калужский губернатор Шапша: За ночь над регионом уничтожены пять беспилотников

В ночь на понедельник, 24 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью пяти беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«3 БПЛА уничтожены на территории Жуковского района, 1 БПЛА на территории Думиничского района и 1 БПЛА на окраине Обнинска», — уточнил Шапша.

По его информации, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ночью ВСУ также пытались атаковать Ивановскую область — над регионом прозвучали взрывы. В Кинешме силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов. В результате падения обломков была повреждена хозпостройка. Целью ВСУ, предварительно, был крупный химзавод.