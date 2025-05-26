Заявивший об ужесточении атак ВСУ российский губернатор рассказал о новых ударах

Глава Орловской области Клычков: За сутки над регионом сбито 20 дронов

За сутки в небе над Орловской областью было сбито 20 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram.

Несмотря на массовость налета, пострадавших нет, подчеркнул он. Разрушений также удалось избежать, на местах падения обломов работают сотрудники экстренных служб.

При этом 25 мая Клычков заявил об ужесточении атак украинских войск. По его данным, с начала мая над Орловской областью было сбито 248 дронов. Из них 115 было перехвачено только за последнюю неделю. Целями ударов становятся объекты гражданской инфраструктуры, отметил губернатор.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ выпустили по России почти полторы сотни дронов. Больше всего — 31 беспилотник — сбили над Брянской областью.